Im Frauenfussball sorgt der nächste Rekord-Transfer für Aufsehen: Die Französin Grace Geyoro wechselt für 1,65 Millionen Euro nach England.

Legende: Spielt künftig in der englischen Women's Super League Grace Geyoro. Imago Images/Breton Hernandez

Die französische Nationalspielerin Grace Geyoro ist für 1,43 Millionen Pfund (ca. 1,65 Millionen Euro) von Paris Saint-Germain nach England zu den London City Lionesses gewechselt. Damit ist die erst im August aufgestellte Bestmarke von umgerechnet 1,3 Millionen Euro für die von Orlando Pride verpflichtete Mexikanerin Lizbeth Ovalle übertroffen.

«London City freut sich, die Verpflichtung von Grace Geyoro am Deadline Day bekannt zu geben, vorbehaltlich des Abschlusses der behördlichen Verfahren», hiess es in einer Mitteilung des Erstliga-Aufsteigers am Freitag.

Die 28-jährige Mittelfeldspielerin soll einen Vierjahresvertrag unterzeichnet haben. Eigentümerin des Klubs ist Michele Kang, die für ihre Unterstützung von Frauensportteams bekannt ist. Die in den USA ansässige Geschäftsfrau ist unter anderem auch Hauptanteilseignerin von Washington Spirit und Lyons Frauenteam, das mittlerweile unter dem Namen OL Lyonnes auftritt.