Nati-Verteidigerin Luana Bühler feilt am Comeback. Wie geht es der Tottenham-Legionärin und wie sieht die nähere Zukunft aus?

Zu limitiert waren zum Auftakt der WM-Qualifikation die Schweizer Gegnerinnen Nordirland und Malta. Entsprechend war das Hauptaugenmerk auf die Nati-Offensive gerichtet. Da konnte man – im Gegensatz zu komplizierteren Aufgaben in der Vergangenheit – fast vergessen, dass mit Luana Bühler die potenzielle Abwehrchefin fehlte.

Die Verteidigerin erzählt gegenüber SRF, sie habe die Nati-Spiele in London verfolgt. Ihr Fazit: «Pflichtaufgabe erfüllt, das macht Lust auf mehr.» Es jucke sie indes schon in den Füssen. Die rekonvaleszente Tottenham-Legionärin wolle möglichst schnell wieder für die Schweiz auf dem Feld stehen.

2025 war ein schwieriges Jahr für Luana Bühler. Bei Tottenham kam sie in Pflichtspielen nur 3 Mal über die volle Distanz zum Einsatz. Dann platzte auch noch der Traum von der Heim-EM. Bei der Generalprobe gegen Tschechien erhielt Bühler 45 Minuten. 4 Tage später musste sie eingestehen, dass sie den Wettlauf gegen die Zeit verloren hatte.

Knie-OP, um «aufzuräumen»

Zu einer nicht ganz verheilten Fussverletzung gesellten sich alte Probleme im Knie, die wieder aufflammten. Im Sommer liess sich Bühler operieren, um «zwei, drei kleine Sachen aufzuräumen», wie es die Luzernerin nennt.

Mit dem bisherigen Fortschritt in der Reha ist Bühler zufrieden. Das war nicht immer so. Vor Weihnachten merkte sie: Das entzündete Knie hat zu wenig Ruhe bekommen, «Handbremse ziehen» lautete die Konsequenz. Doch seither laufe es «sehr zufriedenstellend. Es könnte natürlich schneller gehen, aber der Weg passt.»

Legende: Ihr blieb an der Heim-EM nur die Zuschauerinnenrolle Luana Bühler. Toto Marti/Blick/freshfocus

Die Reha – eine besondere Herausforderung für die 29-Jährige. Die Tage seien länger als im normalen Trainingsbetrieb. Stets gelte es, die Balance zu finden: «Wie sehr kann ich pushen? Wie viel Erholung brauche ich?» Es ist eine Lektion in Sachen Geduld.

Während der Körper von der Reha schwer gefordert wird, eröffnen sich im Geist fernab jeglicher taktischer Grübeleien freie Kapazitäten. Bühler investiert diese in ihr Studium. Bei ihrem Betriebswirtschafts-Master steckt sie in den letzten Zügen. Zusätzlich absolviert sie einen Fussballbusiness-Kurs bei der Professional Footballers' Association. Zudem hilft die B-Diplom-Inhaberin als Coach bei Juniorinnen-Trainings aus.

Ihr Vertrag läuft Ende Saison aus

Die Zukunft nach der Karriere nimmt also bereits Formen an. Doch wann steht Bühler wieder auf dem Fussballplatz? Trainingsweise soll das schon bald der Fall sein. Für das Ernstkampf-Comeback gebe es bewusst keinen Zeitplan, um den Körper nicht wieder zu früh den Strapazen auszusetzen. Einen Einsatz in dieser Saison, die noch bis 16. Mai dauert, will Bühler nicht ausschliessen.

Bei den «Spurs» läuft ihr Vertrag Ende Saison aus. Das sei freilich keine einfache Situation. Doch Bühler ist gewappnet: «Ich habe immer einen Plan A, B, C, die bei mir parallel im Hinterkopf laufen. Ich bin gerne vorbereitet.»

Ihre nächsten Schritte werden wohl aufmerksam beobachtet – von den Fans, aber auch Nati-Trainer Rafel Navarro. Denn feststeht: In der komplizierten WM-Quali kann er eine fitte Luana Bühler sehr gut gebrauchen.

WM-Quali Frauen