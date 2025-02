Am Samstag stehen im Schweizer Frauen-Cup die Viertelfinals an. Dabei sticht ein Underdog-Duell heraus.

Legende: Liegen sich im Cup häufig in den Armen Die Spielerinnen von Yverdon. Instagram/@yerdonsportfeminin

Bereits zweimal hat sich im laufenden Schweizer Cup ein Favorit aus der Women's Super League am FC Yverdon Féminin (NLB) die Zähne ausgebissen. Rapperswil-Jona (0:1) scheiterte in der Runde der letzten 32, das Frauenteam Thun Berner-Oberland (1:5 n.V.) ging im Achtelfinal unter.

Wobei beide Partien extrem eng verliefen. Gegen Rapperswil-Jona gelang Taïs Patterson der Siegtreffer erst in der Nachspielzeit. Die 22-Jährige war auch gegen Thun erfolgreich: Beim Stand von 1:1 eröffnete sie in der Verlängerung den Torreigen, der zu einem deutlichen 5:1 für Yverdon führte.

Im Viertelfinal nun duellieren sich die Waadtländerinnen mit einem Unterklassigen: Das Team gastiert beim FFV Basel (1. Liga).

Hohe Hürde für Genferinnen

In den anderen Viertelfinal-Spielen am Samstag messen sich ausschliesslich Teams aus der Women's Super League. Dabei sticht vor allem das Duell zwischen Titelverteidiger Servette Chênois und den YB-Frauen, Co-Rekordcupsieger (mit dem FCZ), heraus.

Die Halbfinals finden am 12. März statt, das Endspiel steht am 29. März im Letzigrund an.