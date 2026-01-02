Legende: Spielt künftig in Deutschland Lia Kamber. Union Berlin

Lia Kamber verlässt den FC Basel per sofort und schliesst sich Union Berlin in der deutschen Bundesliga an. Die 19-jährige Innerschweizerin war vor einem Jahr vom FC Luzern zum FCB gestossen und hat in 29 Pflichtspielen 8 Treffer erzielt. Für die Schweizer Nati hat die zentrale Mittelfeldspielerin bisher 3 Länderspiele absolviert.

Bei Union Berlin trifft Kamber auf Landsfrau und Nati-Kollegin Nadine Böhi, die bei den Berlinerinnen das Tor hütet. «Ich freue mich riesig auf meine Zeit bei Union. Schon aus der Ferne habe ich mitbekommen, wie viel Begeisterung und Herzblut hier in den Fussball gesteckt wird», liess sich Kamber auf der Klub-Website zitieren.

In der deutschen Bundesliga liegt Aufsteiger Union auf dem 9. Rang von 14 Teams. Die Heimspiele tragen die Berlinerinnen wie die Männer im Stadion an der alten Försterei aus.