In den Cup-Halbfinals kommt es zu den Duellen FCZ gegen Servette und YB gegen Basel.

Legende: Jubeln sie auch so gegen Servette im Cup-Halbfinal? Die FCZ Frauen. Keystone/Manuel Geisser

Im Schweizer Frauenfussball führt im Moment kein Weg an Servette vorbei: Die Genferinnen haben in der laufenden Meisterschaft in 14 Spielen noch nie verloren (2 Remis). Anders sieht es bei den FCZ Frauen aus, die nach einem mauen Auftakt den Tritt gefunden haben, im Jahr 2026 aber noch auf den ersten Sieg warten.

Nun treffen die beiden Teams, die in diesem Jahrzehnt die meisten Meisterschaftstitel und Cupsiege teilen (je 4), im Cup-Halbfinal aufeinander. Die Favoritenrolle ist klar verteilt, abschreiben sollte man die Rekordsiegerinnen aus Zürich allerdings nicht, gehen sie doch als Titelverteidigerinnen ins Rennen.

Cup-Halbfinals Box aufklappen Box zuklappen Samstag, 17:00 Uhr: YB vs. Basel

YB vs. Basel Sonntag, 13:00 Uhr: FC Zürich vs. Servette

Im anderen Halbfinal duellieren sich die Meisterinnen von YB mit Basel. Wie Zürich glückte den Baslerinnen der Start ins neue Jahr nicht wunschgemäss. In der vergangenen Cup-Kampagne bewiesen sie aber, dass mit ihnen zu rechnen ist: Erst im Final unterlagen der FCB dem FCZ, hatte dabei unter anderem Servette in einem Penaltykrimi im Halbfinal ausgeschaltet. Die Motivation für die YB Frauen: Mit dem 16. Cupsieg könnte man mit Rekord-Champion Zürich gleichziehen.