Legende: Im spanischen Nationalteam gibt's Unstimmigkeiten Der Verband sagt das eine, die Spielerinnen nun das andere. IMAGO/Agencia EFE

Wende im Fall des spanischen Frauen-Nationalteams: Die Fussballerinnen haben Angaben des Fussball-Verbandes RFEF zurückgewiesen, sie hätten aus Protest gegen Trainer Jorge Vilda ihren Rücktritt aus dem Nationalteam erklärt.

«Wir haben auf keinen Fall unseren Rücktritt aus der spanischen Nationalmannschaft erklärt, wie das der RFEF in seiner offiziellen Mitteilung behauptet. So wie wir es in unseren privaten Mitteilungen (an den Verband) bekräftigt haben, stehen wir zur spanischen Nationalelf», teilten mehrere Spanierinnen, darunter auch Weltfussballerin Alexia Putellas, via Twitter mit. Sie hätten auch nicht den Rücktritt des Coachs gefordert.

Der Fussballverband hatte zuvor mitgeteilt, 15 Spielerinnen hätten aus Protest gegen Vilda ihren Rücktritt aus dem Nationalteam erklärt – «falls sich nichts ändert». Die Spielerinnen hätten sich darüber beklagt, dass nicht näher beschriebene «Vorkommnisse» ihren emotionalen Zustand und ihre Gesundheit beeinträchtigten.