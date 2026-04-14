Die Engländerinnen ringen Spanien in der WM-Qualifikation zuhause 1:0 nieder und bringen sich in die Pole Position.

Legende: Der Ball war über der Linie Englands Lauren Hemp nach ihrem entscheidenden Tor. Reuters/Isabel Infantes

Vorteil England im Kampf um das direkte WM-Ticket in der Quali-Gruppe A3: Die amtierenden Europameisterinnen behielten im Londoner Wembley im Duell mit Weltmeister Spanien mit 1:0 die Oberhand.

Für den einzigen Treffer der Partie zeichnete Lauren Hemp bereits in der 3. Minute verantwortlich. Die ManCity-Angreiferin hatte nach einem Eckball am schnellsten reagiert und den Ball volley aus der Drehung über die Linie bugsiert.

Rückspiel Anfang Juni

Die Spanierinnen rannten im Anschluss trotz deutlich mehr Spielanteilen vergebens dem Ausgleich hinterher. In der Nachspielzeit verpasste Vicky Lopez das 1:1 aus bester Distanz. Weil jeweils nur der Gruppenerste der Quali-Gruppen der Liga A das WM-Ticket direkt löst, steht Spanien nun unter Zugzwang.

Vorausgesetzt, England und Spanien bleiben gegen die weiteren Gruppengegner Island und Ukraine makellos, würde es am 5. Juni auf Mallorca zum «Endspiel» um den Gruppensieg zwischen den Britinnen und den Ibererinnen kommen. Dank des Hinspiel-Siegs liegt der Vorteil bei England.

WM-Qualifikation