Arsenal erkämpft sich in Wolfsburg ein Remis

Der FC Arsenal hat sich im Halbfinal-Hinspiel der Women's Champions League eine gute Ausgangslage geschaffen. Die Londonerinnen gerieten auswärts gegen den VfL Wolfsburg bis zur 24. Minute zwar mit 0:2 in Rücklage, sicherten sich aber noch ein 2:2.

Rafaelle patzt und trifft

Vor der Wolfsburger Frauenfussball-Rekordkulisse von 22'617 Zuschauern in der Volkswagen Arena brachte Ewa Pajor die deutschen Meisterinnen in der 19. Minute in Führung. Nur 5 Minuten später nutzte Sveindis Jonsdottir (24.) einen schweren Abspielfehler der Arsenal-Verteidigerin Rafaelle zum 2:0.

Die Brasilianerin war es aber auch, die Arsenal kurz vor der Pause wieder heranbrachte (45.). In der 69. Minute traf die Schwedin Stina Blackstenius dann zum 2:2. Nati-Captain Lia Wälti und Noelle Maritz spielten bei Arsenal durch.

Das Halbfinal-Rückspiel findet am 1. Mai in London statt. Erwartet werden dann bis zu 50'000 Fans im Emirates Stadium.