Titelverteidiger Arsenal hat im Viertelfinalduell der Women's Champions League gegen Rivale Chelsea vorgelegt. Die «Gunners» siegten im Hinspiel zu Hause mit 3:1.
Die Arsenal-Tore erzielten Stina Blackstenius (23.), Chloe Kelly (32.) und Alessia Russo (76.). Zuvor hatte Lauren James für Chelsea auf 1:2 verkürzt. Nati-Goalie Livia Peng musste Englands EM-Heldin Hannah Hampton im Tor den Vortritt lassen.
Wolfsburg schockt Lyon
Im anderen Duell hatte Wolfsburg für eine dicke Überraschung gesorgt: Das Team von Nati-Spielerin Smilla Vallotto rang das favorisierte OL Lyonnes im Hinspiel mit 1:0 in die Knie. Für das goldene Tor zuständig war Lineth Beerensteyn (14.). Vallotto kehrte nach ihren gesundheitlichen Problemen zurück ins Kader der «Wölfinnen», kam aber zu keinem Einsatz.
Für die Französinnen war es gar die erste Niederlage der Saison. Seit dem 1:4 im Halbfinal-Rückspiel der letzten Champions-League-Kampagne gegen Arsenal im April 2025 hatten sie kein Pflichtspiel mehr (31 Siege, 2 Remis) verloren.
Übersicht Viertelfinals
- Wolfsburg – OL Lyonnes (Hinspiel 1:0, Rückspiel 02.04.)
- Arsenal – Chelsea (Hinspiel 3:1, Rückspiel 01.04.)
- Real Madrid – Barcelona (Hinspiel 25.3., Rückspiel 02.04.)
- Manchester United – Bayern München (Hinspiel 25.03., Rückspiel 01.04.)
Das Hinspiel zwischen Real Madrid – Barcelona können Sie live auf «Eurovision Sport» (eurovisionsport.com) verfolgen.