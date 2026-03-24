Arsenal und Wolfsburg legen in den Viertelfinal-Duellen der Champions League vor. Bei Lyon reisst eine lange Serie.

Legende: Legen gegen die Stadtrivalinnen vor Die Arsenal Frauen. Imago/Shutterstock

Titelverteidiger Arsenal hat im Viertelfinalduell der Women's Champions League gegen Rivale Chelsea vorgelegt. Die «Gunners» siegten im Hinspiel zu Hause mit 3:1.

Die Arsenal-Tore erzielten Stina Blackstenius (23.), Chloe Kelly (32.) und Alessia Russo (76.). Zuvor hatte Lauren James für Chelsea auf 1:2 verkürzt. Nati-Goalie Livia Peng musste Englands EM-Heldin Hannah Hampton im Tor den Vortritt lassen.

Wolfsburg schockt Lyon

Im anderen Duell hatte Wolfsburg für eine dicke Überraschung gesorgt: Das Team von Nati-Spielerin Smilla Vallotto rang das favorisierte OL Lyonnes im Hinspiel mit 1:0 in die Knie. Für das goldene Tor zuständig war Lineth Beerensteyn (14.). Vallotto kehrte nach ihren gesundheitlichen Problemen zurück ins Kader der «Wölfinnen», kam aber zu keinem Einsatz.

Für die Französinnen war es gar die erste Niederlage der Saison. Seit dem 1:4 im Halbfinal-Rückspiel der letzten Champions-League-Kampagne gegen Arsenal im April 2025 hatten sie kein Pflichtspiel mehr (31 Siege, 2 Remis) verloren.