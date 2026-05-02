OL Lyonnes macht gegen Arsenal die 1:2-Hypothek aus dem Halbfinal-Hinspiel wett und sichert sich das erste Finalticket.

Legende: Erzielte den Treffer zum Finaleinzug Jule Brand. Keystone/AP/Laurent Cipriani

OL Lyonnes spielt in der Women's Champions League einmal mehr um den Titel. Die französischen Rekordsiegerinnen (8 Titel) schafften gegen Arsenal nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel mit einem 3:1-Heimsieg die Wende. Jule Brand erzielte den entscheidenden Treffer in der 86. Minute.

Das Heimteam hatte die Hypothek gegen die amtierenden Titelhalterinnen bereits früh wettgemacht und führte nach 36 Minuten mit 2:0. Alessia Russo gelang eine Viertelstunde vor Schluss der Anschlusstreffer, womit es in Lyon zur Verlängerung gekommen wäre. Brands Treffer verhinderte dann aber die Zusatzschlaufe.

Lyonnes stand zuletzt in der Saison 2023/24 im Final, unterlag dort aber dem FC Barcelona. Letztmals hatten die Französinnen den Titel 2022 gewonnen. Gegner im Final wird entweder Bayern München oder Barcelona (Hinspiel 1:1). Das Rückspiel dieser Begegnung findet am Sonntag statt. Der Final steigt dann am 23. Mai in Oslo.