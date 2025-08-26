Um in die Frauen-Champions-League zu kommen, muss man ein Mini-Turnier überstehen. Auch dann wäre die Quali aber noch nicht geschafft.

Die Champions League der Frauen wartet heuer mit einem neuen Modus auf. Neu spielen 18 (statt wie bisher 16) Teams in der «Königsklasse». Die Gruppenphase wurde dabei durch eine Ligaphase ersetzt.

9 Teams haben sich direkt qualifiziert. Weitere 9 müssen sich die CL-Teilnahme über die Quali erkämpfen.

Mini-Turnier-System

Am Mittwoch steht die 2. Runde an. An dieser nehmen unter anderem Riola Xhemaili mit Eindhoven, Alayah Pilgrim mit der Roma sowie der Schweizer Meister YB teil. Gegen Apollon Limassol spielen die Bernerinnen zunächst einen Halbfinal. Gewinnen sie, wartet im Final der Sieger des Duells Hjörring (DEN) – Hibernian (SCO). Bei einer Niederlage würde man ein Spiel um Platz 3 absolvieren. Das sind die Szenarien:

Sieg im Final -> Vorstoss in die 3. Quali-Runde zur CL

-> Vorstoss in die 3. Quali-Runde zur CL Niederlage im Final -> Vorstoss in die 2. Quali-Runde zum neu eingeführten Europa Cup

-> Vorstoss in die 2. Quali-Runde zum neu eingeführten Europa Cup Sieg im Spiel um Platz 3 -> Vorstoss in die 1. Quali-Runde zum Europa Cup

In der letzten Quali-Runde zur CL stehen dann besonders harte Brocken wie Real Madrid oder Frankfurt bereit.