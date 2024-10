Die nächsten Spiele in der Women's Champions League am Mittwoch und Donnerstag versprechen Spannung – und dürften einige Fragen beantworten.

Legende: Stehen im Mittelpunkt Alexandra Popp und Ewa Pajor. Keystone/EPA EFE/Imago Images/Defodi

Frage 1: Alles Pajor oder was?

Angewöhnungszeit brauchte Ewa Pajor in Barcelona keine. Nach ihrem Wechsel im Sommer von Wolfsburg zu den Katalaninnen fasste sie in der Liga sofort Fuss. Nach 6 Spielen steht die 27-jährige Polin bereits bei 9 Toren. Barcelona führt die Primera Division auch dank Liga-Topskorerin Pajor verlustpunktlos an und steht insgesamt bei einem Torverhältnis von 32:4.

Nun ist Pajor mit ihren Kolleginnen in der Champions League gefragt. Das erste Gruppenspiel ging für die Titelverteidigerinnen überraschend mit 0:2 gegen Manchester City verloren. Bricht Pajor für ihren neuen Klub auch den Königsklassen-Bann?

Barcelona - Hammarby (Mittwoch, 21 Uhr)

Schweizerinnen: Sydney Schertenleib (Barcelona), Smilla Vallotto (Hammarby)

Frage 2: Wütende Bayern-Reaktion?

Top-Duell verloren, Tabellenführung weg: Hinter den Bayern-Frauen liegt ein verpatztes Wochenende. Zum ersten Mal seit fast zwei Jahren und insgesamt 44 Meisterschaftsspielen musste das Team von Alexander Straus wieder einmal eine Niederlage hinnehmen. Im «Gigantinnen-Duell» setzte es bei Wolfsburg eine 0:2-Niederlage ab. Weil Frankfurt am Montag mit 6:0 gegen Freiburg gewann, musste man der Eintracht auch den Leaderthron überlassen.

Wie reagieren die Münchnerinnen auf diesen Rückschlag? Das erste Champions-League-Spiel vor Wochenfrist hatten sie gegen Arsenal diskussionslos mit 5:2 für sich entschieden.

Juventus Turin - Bayern München (Mittwoch, 18:45 Uhr)

Schweizerinnen: Viola Calligaris und Alisha Lehmann (Juventus)

Frage 3: Macht Popp die 100 voll?

Wolfsburg gegen Lyon – diese Affiche lässt die Fussball-Aficionados mit der Zunge schnalzen. Es ist das Duell zweier Champions-League-Seriensiegerinnen, bereits 4 Mal standen sich die beiden Teams im Final gegenüber.

Für Alexandra Popp, die jüngst ihren Rücktritt aus der DFB-Elf verkündet hatte, dürfte die Partie besonders speziell werden: Die polyvalent einsetzbare Spielerin kommt aller Voraussicht nach zu ihrem 100. Einsatz in der «Königsklasse» und liegt damit in der ewigen Bestenliste auf Platz 2. Die einzige Akteurin, die noch mehr Spiele auf dieser Bühne auf dem Buckel hat, wird ihr ausgerechnet gegenüberstehen. Die französische Routinière Wendie Renard steht bei 117 Champions-League-Einsätzen. In Wolfsburg wird auch eine Schweizerin im Fokus stehen: Das Top-Spiel wird von Desirée Grundbacher geleitet.

VfL Wolfsburg - Olympique Lyon (Donnerstag, 21 Uhr)

Schweizerin: Yasmine Ammar (Lyon)