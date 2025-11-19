 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Women's Champions League Ohne Wälti und Calligaris: Juve verspielt 3:0-Vorsprung

OL Lyonnes sichert sich beim 3:3 gegen Juve spät einen Punkt. Wolfsburg feiert einen 5:2-Sieg gegen Manchester United.

19.11.2025, 21:35

Teilen

Juventus Turin und OL Lyonnes haben sich am 4. Spieltag der Women's Champions League 3:3 getrennt. Wendie Renard glich für die Französinnen in der 90. Minute per Penalty aus und belohnte die Aufholjagd der Gäste damit mit einem Punktgewinn. Zur Pause hatte Lyon 0:3 zurückgelegen.

Die Partie ging ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne. Viola Calligaris sass bei den Italienerinnen nur auf der Bank. Nati-Captain Lia Wälti stand ebenfalls nicht im Kader, nachdem sie am Wochenende angeschlagen hatte ausgewechselt werden müssen.

Wolfsburg ohne Vallotto

Beim 5:2-Heimsieg von Wolfsburg gegen Manchester United richteten es zwei Niederländerinnen für die «Wölfinnen»: Zwei Tore schoss Ella Peddemors (17./37.). Zwei Tore erzielte ihre niederländische Landsfrau Lineth Beerensteyn (45./65.). In der Nachspielzeit erhöhte die deutsche Nationalspielerin Vivien Endemann.

Smilla Vallotto, die vom neuen Schweizer Nationaltrainer Rafel Navarro am Mittwoch ebenso aufgeboten wurde wie Wälti und Calligaris, stand nicht im Kader.

Die Wolfsburgerinnen jubeln gemeinsam.
Legende: Auf Kurs Die Wolfsburgerinnen feierten den 3. Sieg im 4. Ligaspiel. imago images/Lobeca Ines Hähnel

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)