OL Lyonnes sichert sich beim 3:3 gegen Juve spät einen Punkt. Wolfsburg feiert einen 5:2-Sieg gegen Manchester United.

Juventus Turin und OL Lyonnes haben sich am 4. Spieltag der Women's Champions League 3:3 getrennt. Wendie Renard glich für die Französinnen in der 90. Minute per Penalty aus und belohnte die Aufholjagd der Gäste damit mit einem Punktgewinn. Zur Pause hatte Lyon 0:3 zurückgelegen.

Die Partie ging ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne. Viola Calligaris sass bei den Italienerinnen nur auf der Bank. Nati-Captain Lia Wälti stand ebenfalls nicht im Kader, nachdem sie am Wochenende angeschlagen hatte ausgewechselt werden müssen.

Wolfsburg ohne Vallotto

Beim 5:2-Heimsieg von Wolfsburg gegen Manchester United richteten es zwei Niederländerinnen für die «Wölfinnen»: Zwei Tore schoss Ella Peddemors (17./37.). Zwei Tore erzielte ihre niederländische Landsfrau Lineth Beerensteyn (45./65.). In der Nachspielzeit erhöhte die deutsche Nationalspielerin Vivien Endemann.

Smilla Vallotto, die vom neuen Schweizer Nationaltrainer Rafel Navarro am Mittwoch ebenso aufgeboten wurde wie Wälti und Calligaris, stand nicht im Kader.