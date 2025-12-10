Chelsea mit Nati-Torhüterin Livia Peng fertigt die AS Roma in der Women's Champions League mit 6:0 ab.

Legende: Dürfen gleich sechsfach jubeln Die Spielerinnen von Chelsea. Reuters/Matthew Childs

Chelsea kann in der Women's Champions League für die K.o.-Phase planen. Die ungeschlagenen Londonerinnen kamen am 5. Spieltag zu einem klaren 6:0-Heimsieg gegen die AS Roma. Nati-Torhüterin Livia Peng musste im Duell mit Alayah Pilgrim, die bei den Italienerinnen in der Startelf stand, nicht hinter sich greifen.

Vorne erledigten ihre Teamkolleginnen ihren Job tadellos. Nach einem frühen Eigentor trugen sich 5 verschiedene «Blues»-Akteurinnen in die Torschützenliste ein.

Schertenleib und Inauen eingewechselt

Beim 3:1-Sieg von Tabellenführer Barcelona gegen Benfica wurde Sydney Schertenleib nach gut einer Stunde eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt führten die Katalaninnen gegen die noch sieglosen Portugiesinnen bereits mit 3:1. Kurz darauf verschoss Alexia Putellas noch einen Foulpenalty.

Auch Naina Inauen kam bei Valerenga zu einigen Spielminuten. Die Mittelfeldspielerin wurde gegen den Paris FC für die Schlussviertelstunde eingewechselt. In dieser kassierten die Norwegerinnen per Penalty den entscheidenden Gegentreffer und unterlagen 0:1.