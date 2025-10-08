Die AS Roma mit Alayah Pilgrim in der Startelf verliert bei Real Madrid mit 2:6. Livia Peng kommt bei Chelsea zu ihrem Debüt.

Legende: Nichts zu holen Alayah Pilgrim musste mit der AS Roma unten durch. imago images/Guillermo Martinez

Real Madrid ist mit einem klaren Sieg in die Women's Champions League gestartet. Die Spanierinnen setzten sich zuhause gegen die AS Roma, bei der Nati-Stürmerin Alayah Pilgrim in der Startelf stand, gleich mit 6:2 durch.

Real hatte bereits die erste Halbzeit klar dominiert, die Italienerinnen glichen die Partie aber zweimal aus. Das 1:1 durch Evelyne Viens (16.) hatte Pilgrim per Kopf vorbereitet. Nach der Pause wurde der Klassenunterschied allerdings deutlich. Pilgrim wurde in der 77. Minute ausgewechselt, als es bereits 6:2 stand.

Peng erstmals zwischen den Pfosten

Bei Chelsea kam Livia Peng zu ihrem Debüt im Trikot von Chelsea. Die Nati-Torhüterin muss sich in der Liga hinter Hannah Hampton anstellen, kam nun aber in der Champions League zum Zug. Die Londonerinnen mussten sich auswärts gegen die Niederländerinnen von Twente mit einem 1:1 begnügen. Beim Tor von Twente-Kapitänin Danique van Ginkel war Peng machtlos.

Wolfsburg feierte zuhause gegen PSG einen 4:0-Sieg. Smilla Vallotto fehlte krankheitshalber.