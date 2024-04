Olympique Lyon gewinnt nach dem Halbfinal-Hinspiel auch das Rückspiel in Paris und trifft im Final auf Barcelona.

Legende: Ausgelassener Torjubel Selma Bacha (2. von rechts) feiert ihren frühen Führungstreffer. Imago/PanoramiC

Olympique Lyon, mit 8 Titeln Rekord-Champion der Women's Champions League, steht zum insgesamt 11. Mal im Endspiel der «Königsklasse». Im französischen Duell mit den Rivalinnen von Paris St-Germain setzte sich Lyon sowohl im Hin- als auch im Rückspiel durch.

Vor 8 Tagen hatte der souveräne Leader der Division 1 Féminin zuhause ein 0:2 innerhalb der 80. und 86. Minute spektakulär in einen 3:2-Sieg gewendet. Im Rückspiel in der französischen Hauptstadt sorgte Lyons Selma Bacha bereits nach 4 Minuten für die Führung. Die 23-jährige Verteidigerin traf im Anschluss an eine kurz ausgeführte Ecke mit einem überlegten Flachschuss von der Strafraumgrenze.

Kurz vor der Pause gelang Tabitha Chawinga nach einer Einzelaktion zwar der Ausgleich für PSG. Doch 10 Minuten vor Schluss machte Melchie Dumornay, die im Hinspiel zum 2:2 getroffen hatte, mit dem 2:1 den Deckel drauf.

Lyon wieder gegen «Barça»

Im Endspiel am 25. Mai in Bilbao trifft Lyon auf die Titelverteidigerinnen von Barcelona. Gegen «Barça» holte Lyon 2022 den 8. und bislang letzten CL-Titel.