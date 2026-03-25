Die Barcelona Frauen legen im Viertelfinal gegen Real Madrid vor: 6:2 siegt das Schertenleib-Team auswärts im Hinspiel.

Legende: Erste Gratulantin Sydney Schertenleib freut sich mit Torschützin Alexia Putellas. Getty/Maria Gracia Jimenez/Soccrates

Der FC Barcelona liess Real Madrid im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals in der spanischen Hauptstadt keine Chance: 6:2 hiess es am Ende aus Sicht von Barça. Die polnische Stürmerin Ewa Pajor überzeugte mit einem Doppelpack.

Als Nati-Juwel Sydney Schertenleib in der 74. Minute ins Spiel kam, war die Partie bereits so gut wie gelaufen. Die zweifache Weltfussballerin Alexia Putellas stellte nach Schertenleibs Einwechslung in der Schlussphase per Penalty den 6:2-Endstand her.

Rückspiel in einer Woche

Damit haben die Favoritinnen aus Barcelona und Vizesiegerinnen der letzten Kampagne am nächsten Donnerstag die besten Voraussichten den Halbfinal-Einzug klar zu machen.