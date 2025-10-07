Mit Arsenal gewann Lia Wälti letzte Saison die Champions League. Mit ihrem neuen Klub Juventus ist sie nun auch gut in die neue Kampagne gestartet: Die Turinerinnen siegten nach frühem 0:1-Rückstand dank zwei Toren von Verteidigerin Cecilia Salvai (22./86.) gegen Benfica Lissabon mit 2:1. Wälti wurde in der 69. Minute ausgewechselt. Viola Calligaris kam nicht zum Einsatz.

Legende: Stand in der Juventus-Startformation Lia Wälti (rechts). imago images/Sportimage

Barcelona gnadenlos

Beim diskussionslosen 7:1-Erfolg Barcelonas über Bayern München durfte mit Sydney Schertenleib eine weitere Schweizer Nationalspielerin ran. Allerdings nur kurz: Sie wurde bei den Katalaninnen in der 81. Minute für Weltfussballerin Aitana Bonmati eingewechselt und erlebte noch den Doppelpack von Claudia Pina auf dem Platz mit. Auch die polnische Stürmerin Ewa Pajor zeichnete sich als zweifache Torschützin aus.

Arsenal verzeichnete beim 1:2 zu Hause gegen OL Lyonnes derweil einen Fehlstart. Die Vorrunde der «Königsklasse» wird neu auch bei den Frauen im Liga-Format ausgetragen. 18 Teams sind dabei – die ersten 4 qualifizieren sich direkt für die Viertelfinals.