In den Viertelfinals der Women's Champions League kommt es zu den Duellen Arsenal – Chelsea und Real – Barça.

Legende: Kommt sie auch in der Champions League gegen Real Madrid zum Zug? Sydney Schertenleib. Imago Images/Javier Borrego

In der Women's Champions League sind nur noch 8 Teams mit von der Partie, darunter auch 3 mit Schweizer Beteiligung. Ein Blick auf die Ausgangslage der Schweizerinnen vor den Viertelfinals:

Sydney Schertenleib (Barcelona): Die 19-jährige Stürmerin kam am Wochenende in der Meisterschaft von Beginn an zum Zug und erzielte prompt einen Treffer. In der Champions League war Schertenleib diese Saison aber ausschliesslich Jokerin. Barça steigt als haushoher Favorit in das Duell mit Real Madrid.

Die 19-jährige Stürmerin kam am Wochenende in der Meisterschaft von Beginn an zum Zug und erzielte prompt einen Treffer. In der Champions League war Schertenleib diese Saison aber ausschliesslich Jokerin. Barça steigt als haushoher Favorit in das Duell mit Real Madrid. Smilla Vallotto (Wolfsburg): Die Mittelfeldspielerin gab nach gesundheitlichen Problemen an diesem Wochenende ihr Comeback, allerdings nur in der 2. Mannschaft der «Wölfinnen». Ein Einsatz unter der Woche im CL-Duell mit OL Lyonnes scheint ausgeschlossen.

Livia Peng (Chelsea): Für die «Blues» kommt es im Viertelfinal zum englischen Duell mit Titelverteidiger Arsenal. In der Ligaphase durfte Peng 5 der 6 Partien bestreiten, auch weil Stammgoalie Hannah Hampton zwischenzeitlich verletzt war. Ob Peng auch im Viertelfinal den Vorzug bekommt, ist ungewiss.