Women's CL am Mittwoch Pilgrims Roma chancenlos gegen Barça – Inauen tragische Figur

Die Italienerinnen unterliegen Barcelona mit 0:4. Naina Inauen verursacht bei Valerenga in der 95. Minute einen Penalty.

15.10.2025, 21:13

Fussballspielerin im weissen Trikot auf dem Spielfeld.
Legende: Blieb gegen Barcelona ohne Glück im Abschluss Alayah Pilgrim. Imago Images/Giuseppe Maffia

In der 2. Runde der Women's Champions League hat die AS Roma zum 2. Mal verloren. Nach dem 2:6 gegen Real Madrid unterlagen die Italienerinnen am Mittwoch dem FC Barcelona mit 0:4. Alayah Pilgrim wurde in der 67. Minute ausgewechselt. Die Stürmerin verzeichnete einige Abschlüsse, blieb jedoch ohne Glück. Sydney Schertenleib kam bei Barça in der 81. Minute für Alexia Putellas ins Spiel.

Bereits früher am Mittwochabend hatte Valerenga Oslo gegen Wolfsburg eine bittere Niederlage einstecken müssen. Mittendrin: Die Schweizerin Naina Inauen. Die 24-Jährige spielte durch und verursachte durch ein Handspiel in der 95. Minute einen Penalty. Janina Minge verwandelte mit dem Schlusspfiff – und Valerenga verlor die Partie mit 1:2. Bei den «Wölfinnen» wurde Smilla Vallotto in der 91. Minute eingewechselt.

Zwei Fussballspielerinnen in blau-roten Trikots auf dem Spielfeld.
Legende: Avanciert bei Valerengas zur tragischen Figur Naina Inauen (r.). Imago Images/NTB

Lainos St. Pölten chancenlos

Ebenfalls als Verliererin vom Platz musste Victoria Laino mit St. Pölten. Die im Sommer von GC nach Österreich gewechselte Schweiz-Amerikanerin spielte bei der 0:3-Niederlage in Lyon im Mittelfeld die vollen 90 Minuten.

