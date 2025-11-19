Die Viertelfinals des neugeschaffenen Women's Europa Cup werden ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne gehen. Für die YB Frauen ging die europäische Kampagne im Achtelfinal zu Ende. Den Bernerinnen reichte das 3:0-Polster gegen Sparta Prag aus dem Hinspiel nicht. Im Wankdorf verlor das Team von Imke Wübbenhorst mit 0:4.

Das Siegtor gelang den Tschechinnen erst in der 3. Minute der Nachspielzeit. Michaela Khyrova versenkte einen Freistoss aus zentraler Position direkt. Die Flügelstürmerin erzielte damit ihren dritten Treffer des Abends.

Polster war zur Pause weg

Die Bernerinnen hatten keinen guten Start erwischt und lagen nach 18 Minuten bereits mit 0:2 in Rücklage. Noch vor der Pause erhöhte Khyrova, die auch den zweiten Treffer der Gäste erzielt hatte, auf 3:0. Nach der Pause stabilisierten sich die Bernerinnen zwar und konnten mehr Druck machen, erspielten sich aber zu wenig zwingende Chancen. Nach einem Foul von Maria Jimenez belohnte Khyrova die Tschechinnen in der 93. Minute. Ihr Freistoss war für Jara Ackermann im YB-Tor unhaltbar.