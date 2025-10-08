Die Bernerinnen gewinnen das Hinspiel im Women's Europa Cup gegen SFK 2000 Sarajevo mit 2:0. GC und Ajax trennen sich 0:0.

Die YB Frauen haben sich im Hinspiel in der 2. Qualifikationsrunde zum Women's Europa Cup eine ausgezeichnete Ausgangslage geschaffen. Die Bernerinnen schlugen den bosnischen Vertreter SFK 2000 Sarajevo mit 2:0.

Laura Frey eröffnete das Skore nach einer knappen halben Stunde aus kurzer Distanz, nachdem die Bosnierinnen den Ball nicht aus der eigenen Gefahrenzone klären konnten. Georgia Chalatsogianni doppelte in der 83. Minute mittels Penalty nach. Das Rückspiel findet am Donnerstag in einer Woche in Sarajevo statt.

GC Frauen mit viel Kampf zum 0:0

Die GC Frauen reisen kommende Woche ohne Polster nach Amsterdam. Nach dem 0:0 im Zürcher Letzigrund gegen Ajax ist im Rückspiel am kommenden Donnerstag aber dennoch alles offen. Die Zürcherinnen mussten ab der 71. Minute in Unterzahl ran, nachdem Melanie Müller nach einer Notbremse vom Platz geflogen war. Die Niederländerinnen drückten vehement auf das 1:0, der Treffer fiel aber nicht. In der Nachspielzeit rettete Luna Lampérière auf der Linie.