Legende: Jubelten nach Rückstand doch noch Die FCZ-Frauen. Freshfocus/Claudio De Capitani

Die ersten Playoffs in der Geschichte der Women's Super League sind lanciert. In den Viertelfinal-Hinspielen hatten Titelverteidiger Servette Chênois und der zweitplatzierte FC Zürich nach den vielen deutlichen Spielergebnissen in der regulären Saison ihre liebe Mühe, um sich gegen den Achten respektive den Siebten durchzusetzen.

Die Zürcherinnen gerieten in Bern gegen die Young Boys in Rückstand, ehe ihnen in der zweiten Halbzeit die Wende zum 2:1 glückte. Die Genferinnen siegten in Aarau dank einem Tor der Internationalen Sandy Mändly kurz vor der Pause 1:0 und brachten sich so doch noch in eine gute Ausgangslage für das Rückspiel vom nächsten Wochenende.

GC siegt souverän 5:2

Die Grasshoppers als Dritte der Qualifikation gewannen bei Luzern, dem Sechsten, standesgemäss 5:2. Im letzten Viertelfinal-Hinspiel legte am Sonntag der FC Basel auf dem Espenmoos bei St. Gallen-Staad klar mit 3:0 vor.