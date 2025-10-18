Der FC Zürich nimmt in der Women's Super League so langsam Fahrt auf. Nachdem die Zürcherinnen in den ersten 5 Partien nur 4 Punkte ergattern konnten, feierten sie gegen Rapperswil-Jona den 3. Sieg in Folge. Mit Naomi Mégroz avancierte eine Aussenverteidigerin zur Matchwinnerin.

Das Team von Renato Gligoroski tat sich im Heerenschürli lange Zeit schwer. Bis zur 67. Minute hatte es 1:1 gestanden. Dann hatte Mégroz ihren grossen Auftritt: Die 27-jährige Kapitänin brachte ihr Team mit einem lupenreinen Hattrick innert 8 Minuten 4:1 in Front. Als wäre dem nicht genug, setzte sie in der Schlussminute mit ihrem 4. Treffer zum 5:1-Endstand sogar noch einen drauf.

St. Gallen in Luzern ohne Probleme

Im anderen Spiel des Nachmittags feierte der FC St. Gallen einen ungefährdeten 3:0-Erfolg beim FC Luzern. Larina Baumann und Yael Aeberhard schossen die Ostschweizerinnen zwischen der 21. und 24. Minute 2:0 in Front. 12 Minuten vor dem Ende war Sara Nilsson für den Schlusspunkt besorgt.

Resultate