Der Leader der Women's Super League schlägt Rapperswil-Jona 2:0. Auch Zürich und Basel fahren einen Dreier ein.

Servette Chênois hat in der 15. Runde der Women's Super League den 13. Sieg gefeiert und die Ungeschlagenheit gewahrt. Die Genferinnen bauten den Vorsprung auf GC drei Spiele vor Beginn der Playoffs auf 12 Punkte aus, haben aber eine Partie mehr bestritten.

Beim 2:0 im Stade de Genève gegen Rapperswil-Jona fielen die beiden Treffer kurz nacheinander. Daïna Bourma traf zunächst in der 22. Minute per Penalty, in der 23. doppelte Ascension Martinez Salinas per Kopf nach.

FCZ Frauen siegen in Aarau

Mit dem gleichen Resultat gewannen die FCZ Frauen auswärts beim Tabellenvorletzten Aarau. Naomi Mégroz köpfelte die Zürcherinnen per Kopf in Führung (13.). Nach der Pause enteilte Amelie Roduner der Aarauer Defensive und schob zum 2:0 ein. Dem viertplatzierten FCZ im Nacken bleibt das punktgleiche Basel. In Luzern siegte der FCB dank Doppeltorschützin Anna Krog 2:1. Der Siegtreffer gelang der Dänin erst in der Nachspielzeit.

Die Partie zwischen St. Gallen und GC konnte aufgrund der Schneefälle in der Ostschweiz nicht ausgetragen werden.

Bachmann fällt länger aus Box aufklappen Box zuklappen Das Comeback von Ramona Bachmann wird sich weiter hinauszögern. Wie YB, wo Bachmann seit Januar unter Vertrag steht, in einer Medienmitteilung schrieb, hat sich die 35-Jährige im Training eine Bänderverletzung am Sprunggelenk zugezogen. Die Stürmerin muss eine mehrwöchige Pause einlegen, so dass sich ihre Rückkehr in den Spielbetrieb verzögern wird.

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