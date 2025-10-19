Mit einem Sieg im Heimspiel gegen Servette Chênois hätte GC punktmässig zu den Leaderinnen aufschliessen können. Die Zürcherinnen waren dann auch nah dran, den Genferinnen die erste Saisonniederlage zuzufügen. Doch am Ende standen die Grasshoppers trotz zweimaliger Führung mit leeren Händen da.

Lumbardha Misini köpfelte Servette tief in der Nachspielzeit nach einem Eckball tatsächlich noch zum 3:2-Sieg. Bereits das 2:2 durch Paula Serrano in der 70. Minute war nach einem Standard gefallen, zum Ausgleich köpfelte die Mittelfeldspielerin nach einem Freistoss ein. Servette führt die Tabelle der Women's Super League damit neu mit 6 Punkten Vorsprung auf GC an.

YB mit starkem Start

Einen ungefährdeten Auswärtssieg feierte YB in Basel. Die Meisterinnen führten dank Toren von Maja Jelcic und Giulia Schlup bereits nach 11 Minuten mit 2:0. Lisa Josten machte nach einer Stunde mit dem Treffer zum 3:0-Schlussresultat den Deckel drauf. In der Tabelle überholen die Bernerinnen damit den FC Basel.

Resultate