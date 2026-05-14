Die beiden Nati-Spielerinnen Géraldine Reuteler und Nadine Riesen kehren der Eintracht den Rücken.

Legende: Solche Jubelbilder gibt es künftig bei Frankfurt nicht mehr Géraldine Reuteler und Nadine Riesen stellen sich einer neuen Herausforderung. imago images/HMB-Media

Géraldine Reuteler und Nadine Riesen verkündeten ihre Abgänge zeitgleich auf Instagram. Offensivfrau Reuteler verbrachte ganze 8 Jahre bei den Frankfurterinnen, Aussenverteidigerin Riesen war vor 3 Jahren zum Bundesliga-Klub gestossen.

«Ich bin 2018 nach Frankfurt gekommen – als junges Mädchen. Hier durfte ich wachsen und mich weiterentwickeln, persönlich wie auch fussballerisch», schrieb Reuteler, die in der laufenden Saison in 24 Liga-Spielen 6 Tore und 7 Assists verbuchen konnte. Riesen (1 Tor, 4 Assists) richtete einen Dank an die Fans: «Zu spüren, wie viel Stolz es bedeutet, Adlerträgerin zu sein, war etwas ganz Besonderes.»

Wo die beiden ihre Karrieren fortsetzen werden, liessen sie offen. Ihre Dernière bestreiten Reuteler und Riesen am Sonntag im Heimspiel gegen Union Berlin. Es geht um die Absicherung des 3. Tabellenrangs. Die Eintracht weist 2 Punkte Vorsprung auf Leverkusen und 3 auf Hoffenheim auf. Neben den beiden Schweizerinnen werden auch die deutschen Nationalspielerinnen Elisa Senss und Nicole Anyomi verabschiedet.