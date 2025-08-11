Die Trainerin des spanischen Frauen-Nationalteams und der Verband gehen ab sofort getrennte Wege.

Legende: Nicht mehr Nationaltrainerin Spaniens Montserrat Tomé. imago images/BSR Agency

Rund zwei Wochen nach dem verlorenen EM-Final hat sich der spanische Fussballverband von Nationaltrainerin Montserrat Tomé getrennt. Der zum 31. August auslaufende Vertrag wird nicht verlängert.

Die Nachfolgerin heisst Sonia Bermudez. Die 40-Jährige war bislang bei den Juniorinnen im spanischen Verband tätig und wird die Weltmeisterinnen von 2023 künftig trainieren.

Legende: Die Neue an der Seitenlinie Sonia Bermudez. imago images/Sports Press Photo

Ein Titel unter Tomé

Bei der EM in der Schweiz hatte Spanien das Endspiel gegen England im Elfmeterschiessen verloren (1:3). Da die Stars um Weltfussballerin Aitana Bonmati auch bei Olympia 2024 leer ausgingen, war der Triumph in der Nations League im selben Jahr der einzige Titelgewinn in den zwei Jahren unter der Leitung Tomés.

Sie hatte nach der WM 2023 das Erbe von Jorge Vilda angetreten, der im Zuge der Affäre um den früheren spanischen Verbandschef Luis Rubiales entlassen worden war.

Nations League als Feuertaufe

Bermudez ist mit dem spanischen Nationalteam erstmals im «Final Four» der Nations League Ende Oktober gefordert. Im Halbfinal treffen die Spanierinnen auf Schweden.