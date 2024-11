Per E-Mail teilen

Trotz 0:1-Rückstand waren die Schweizerinnen wohl mit einem guten Gefühl in die Pause gegangen. Sie hatten dem grossen Favoriten Deutschland Paroli geboten. Erst ein Eckball kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte der arg ersatzgeschwächten Nati im Letzigrund den knappen Rückstand beschert. Doch die Deutschen – im Hinblick auf die EM auch mit einigen Neulingen in der Startelf – kamen mit Vehemenz und neuem Personal aus der Kabine.

05:34 Video Die Live-Highlights bei Schweiz - Deutschland Aus Sport-Clip vom 29.11.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 34 Sekunden.

Rekordkulisse und deutsche Dominanz

Und so sahen die 17'306 Fans im Letzigrund, die für einen neuen Rekord bei einem Frauenspiel auf Schweizer Boden sorgten, wie es für die Nati rasch bitter wurde:

50. Minute: Die eingewechselte Pia-Sophie Wolter findet die ebenfalls neue Laura Freigang. Diese netzt eiskalt ein.

Die eingewechselte Pia-Sophie Wolter findet die ebenfalls neue Laura Freigang. Diese netzt eiskalt ein. 56. Minute: Viola Calligaris verschätzt sich bei einer Flanke, Lea Schüller verlängert den Ball per Kopf zum 3:0 ins Tor.

Viola Calligaris verschätzt sich bei einer Flanke, Lea Schüller verlängert den Ball per Kopf zum 3:0 ins Tor. 64. Minute: Freigang erhält im Zentrum viel Freiraum. Die Frankfurt-Stürmerin schnürt den Doppelpack.

Freigang erhält im Zentrum viel Freiraum. Die Frankfurt-Stürmerin schnürt den Doppelpack. 73. Minute: Jetzt darf sich auch noch eine Debütantin in die Torschützinnenliste eintragen. Cora Zicai erzielt nach Freigang-Assist das 5:0.

Schliessen 00:25 Video Freigang trifft kurz nach dem Seitenwechsel Aus Sport-Clip vom 29.11.2024. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden. 00:35 Video Mini-Ablenker ins Glück: Schüller stellt auf 3:0 für Deutschland Aus Sport-Clip vom 29.11.2024. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden. 00:30 Video Freigang doppelt mit sehenswerter Direktabnahme nach Aus Sport-Clip vom 29.11.2024. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Trainerin Pia Sundhage nutzte die frühe Entscheidung, Einsatzminuten zu verteilen. In der nun zerfahrenen Partie kam die Schweiz zu keiner echten Chance mehr. Die Fans liessen sich davon nicht die Laune verderben, liessen die La-Ola-Welle durchs Stadion schwappen. In der Nachspielzeit machte Schüller das halbe Dutzend voll. Am Ende stand die 18. Niederlage im 19. Direktduell fest – Torverhältnis aus Schweizer Sicht: 4:93.

«Crazy»: Dann stösst auch noch Bachmann zum Lazarett

Den ersten Dämpfer musste Sundhage schon vor Anpfiff hinnehmen: Ramona Bachmann stand wegen eines viralen Infekts nicht zur Verfügung. Damit reihte sie sich ins prominente Lazarett der Nati ein. In einer «crazy Week» (O-Ton Sundhage) hatten sich schon Super-League-Topskorerin Naomi Luyet, Luana Bühler, Géraldine Reuteler und Kapitänin Lia Wälti abmelden müssen.

Lange hatte die Schweiz Deutschland im Griff. Zwar gestand man den Gästinnen viel Ballbesitz zu, wirklich gefährlich wurde es aber selten. Und wenn doch, so wie in der 37. Minute, war Elvira Herzog zur Stelle. Sie parierte aus spitzem Winkel gegen Selina Cerci. Schüllers Abschluss lenkte sie über die Latte (43.). Doch die DFB-Elf hatte nun Lunte gerochen. Und prompt klingelte es: Einen Eckball verlängerte Sjoeke Nüskens, die das Duell mit Coumba Sow gewann, per Kopf ins Tor.

01:00 Video Nüsken köpfelt Deutschland in Führung Aus Sport-Clip vom 29.11.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute.

Dabei hätte es da für die Schweiz längst 1:0 stehen können. Die Nati widerstand dem extrem hohen Pressing der Gegnerinnen und wurde immer wieder nach Kontern gefährlich. Alisha Lehmann mangelte es an Entschlossenheit, Ana-Maria Crnogorcevic an Kreativität (7./9.), Nadine Riesens Zuspiel fand keine Abnehmerin (35.). Dass sich dies später böse rächen würde, zeichnete sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ab.

So geht es weiter

Zum Abschluss des Jahres trifft das Sundhage-Team am Dienstag in Sheffield auf England (20:30 Uhr live auf SRF info). Nicht dabei sein wird die kranke Bachmann. Für sie wurde Amira Arfaoui nachnominiert. Letztmals hatten sich die beiden Teams im Rahmen der EURO-Vorbereitung 2022 in Zürich duelliert. Dabei setzte es für die Schweizerinnen eine 0:4-Niederlage ab.