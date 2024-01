Frauen-Nati testet in Marbella gegen Polen

1. Zusammenzug 2024 in Spanien

Legende: Man kennt sich Die Frauen-Nati testete schon im Februar 2023 in Marbella gegen Polen. Freshfocus/Toto Marti

Das Frauen-Nationalteam wird wie im vergangenen Jahr den ersten Zusammenzug des Länderspieljahres vom 19. bis 28. Februar 2024 in Marbella absolvieren. In Spanien werden die neue Nationaltrainerin Pia Sundhage, die Spielerinnen und der Staff die erste Möglichkeit haben, sich besser kennenzulernen.

In diesem Rahmen werden die ersten Länderspiele des Jahres 2024 stattfinden, das im Zeichen der Vorbereitung auf die Heim-EM 2025 steht.

Erneut gegen Polen

Am Freitag, 23. Februar, und am Dienstag, 27. Februar, wird das Schweizer Team gegen Polen antreten. Beide Spiele finden im Marbella Football Center statt. Bereits vor einem Jahr testete die Schweiz gegen den gleichen Gegner am gleichen Ort. Die Spiele gingen 0:0 und 1:1 aus.

00:56 Video Archiv: Schweizer Frauen-Nati mit 2. Remis gegen Polen Aus Sport-Clip vom 21.02.2023. abspielen. Laufzeit 56 Sekunden.

Das Kader für diese beiden Partien gegen Polen wird Sundhage am Montag, 12. Februar, im Haus des Fussballs in Muri bekanntgeben.