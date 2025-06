Legende: Bereitet sich zuerst in Magglingen auf die EM vor Das Frauen-Nationalteam KEYSTONE / Salvatore Di Nolfi

Nach dem Abstieg in der Nations League richtet sich der Fokus der Frauen-Nati endgültig Richtung Heim-EM. Für das erste Pre-Camp in Magglingen hat Trainerin Pia Sundhage am Freitag 35 Spielerinnen aufgeboten.

Teil des vorläufigen Kaders sind sämtliche Spielerinnen, die auch im Aufgebot für die Nations League standen. Zudem kehren Lydia Andrade (RB Leipzig), Amira Arfaoui (Werder Bremen), Aurélie Csillag (Basel) und Eseosa Aigbogun (AS Roma) in den Kreis des Nationalteams zurück.

Luyet mit Comeback

Nach ihrer langen Verletzungspause ist auch Naomi Luyet (die am Donnerstag ihren Wechsel von YB zu Hoffenheim publik machte) Teil der Vorbereitung auf die EM. Ebenso meldet sich Luana Bühler (Tottenham) nach auskurierter Blessur zurück. Wann die beiden voll ins Training einsteigen werden, werde im Laufe der Woche entschieden. Zudem bekommen mit Leela Egli (SC Freiburg), Leila Wandeler (OL Lyonnes) und Lia Kamber (Basel) einige junge Spielerinnen die Chance, sich zu zeigen.

Das Nati-Aufgebot Box aufklappen Box zuklappen Torhüter: Nadine Böhi, Elvira Herzog, Livia Peng¨ Abwehr: Eseosa Aigbogun, Laia Ballesté, Luana Bühler, Viola Calligaris, Noelle Maritz, Nadine Riesen, Julia Stierli Mittelfeld/Angriff: Lydia Andrade, Amira Arfaoui, Ramona Bachmann, Iman Beney, Alena Bienz, Ana-Maria Crnogorcevic, Aurélie Csillag, Leela Egli, Svenja Fölmli, Naina Inauen, Noemi Ivelj, Lia Kamber, Alisha Lehmann, Naomi Luyet, Sandrine Mauron, Alayah Pilgrim, Seraina Piubel, Géraldine Reuteler, Sydney Schertenleib, Coumba Sow, Meriame Terchoun, Smilla Vallotto, Lia Wälti, Leila Wandeler, Riola Xhemaili

«Die kommenden Wochen sind eine weitere Möglichkeit, sich für die EM vorzubereiten. Der Fokus wird darauf liegen, allen nochmals eine Chance zu geben und sie daran zu erinnern, den nächsten Schritt zu machen», lässt sich Sundhage in der Medienmitteilung zitieren.

Nach der ersten Vorbereitungswoche in Magglingen wird es zu einem Kaderschnitt kommen. Das definitive 23-köpfige Kader wird Sundhage am 23. Juni bekanntgeben. Das erste Vorrundenspiel bestreitet die Schweiz am 2. Juli in Basel gegen Norwegen.

Der Nati-Fahrplan bis zur EURO