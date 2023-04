Legende: Wirbelwind zwischen Mittelfeld und Angriff Linyan Zhang. Freshfocus / Claudio De Capitani

Die Meldung im Sommer 2022 liess aufhorchen: Das Frauen-Team der Grasshoppers Zürich lieh eine chinesische Nationalspielerin aus. Es ist doch einigermassen ungewöhnlich, eine Spielerin aus China auf den Plätzen der Women's Super League zu sehen.

Europas Fussballkultur in Niederhasli

Kennt man jedoch das Engagement des chinesischen Unternehmenskonglomerats Fosun bei GC, überraschte die Ausleihe von Linyan Zhang von Wuhan Jiangda zu den Zürcherinnen nicht. In Niederhasli will die 22-Jährige sich an Europa gewöhnen, wie sie damals sagte: «Ich werde diese Gelegenheit nutzen, um mich durch harte Arbeit zu verbessern und die europäische Fussballkultur voll und ganz zu erleben.»

Mit ihrer agilen Spielweise überzeugte die 1,54 m kleine Offensiv-Allrounderin bei GC auf Anhieb, liess sich bisher in 12 Spielen 5 Tore notieren. Nun will sie am Donnerstag auch die Schweizer Nati vor Probleme stellen: In Luzern stehen sich die Schweiz und China im Rahmen eines Testspiels gegenüber. Von GC kennt Zhang dann nur die nachnominierte Aurélie Csillag.