Legende: Zeigt demnächst der Schweizer Frauen-Nati, wo es lang geht Julia Simic. Imago/Fotostand

Die neue Assistentin von Nationaltrainer Rafel Navarro heisst Julia Simic und ist im Frauenfussball keine Unbekannte: Die ehemalige deutsche Nationalspielerin spielte u.a. für Bayern, Turbine Potsdam sowie Wolfsburg und gewann mehrere nationale Titel. Zudem lief sie für West Ham auf, bevor sie ihre aktive Laufbahn 2021 bei Milan abschloss.

Seither arbeitet die 36-Jährige als Trainerin (zuletzt U20 von Eintracht Frankfurt) und TV-Expertin und engagiert sich in der Nachwuchsentwicklung. «Julia verfügt über grosse internationale Erfahrung und ein modernes Verständnis des Spiels. Sie wird unserem Team sportlich wie menschlich sehr guttun», sagt Nationaltrainer Navarro über die Verstärkung.

Der lange Weg nach Brasilien

Simics Arbeit beginnt in einer interessanten Phase: Die Schweiz bekommt es in der WM-Quali für Brasilien in der Liga B mit Nordirland, der Türkei und Malta zu tun. Anschliessend muss sie zwei Runden in den Playoffs überstehen.

Zudem verlängerte der SFV die Zusammenarbeit mit Goalie-Trainerin Nadine Angerer.