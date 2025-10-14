Pia Sundhage startet mit nur wenigen Veränderungen gegenüber der EM in die finale Phase des Jahres. In den beiden Testspielen Ende Oktober rücken Aurélie Csillag, Leela Egli und Lia Kamber neu ins Aufgebot. Für das Trio ist es eine Rückkehr ins Nationalteam. «Sie passen perfekt ins Gefüge. Auch sie waren Teil der EM-Reise und werden dem Team einen Boost bringen», ist sich Sundhage sicher.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die beiden Testspiele der Frauen-Nati können Sie wie folgt auf SRF zwei mitverfolgen: 24.10., 19:00 Uhr: Schweiz – Kanada

28.10., 20:10 Uhr: Schottland – Schweiz

Die Stürmerinnen Svenja Fölmli sowie Naomi Luyet und die Verteidigerinnen Luana Bühler sowie Laia Ballesté fehlen verletzt. Eine baldige Rückkehr der Langzeitverletzten Luyet und Bühler sieht Sundhage kritisch. Mittelfeldspielerin Sandrine Gaillard (vormals Mauron) soll sich an ihrem neuen Arbeitsplatz in den USA akklimatisieren können.

Sundhage äusserte sich in Biel auch zum Gesundheitszustand von Lia Wälti. Die Kapitänin hatte sich nach der EM einer zweiten Operation wegen eines Abszesses unterziehen müssen. Zudem wechselte sie von Arsenal zu Juventus. «Es geht ihr ziemlich gut. Nach der EM hatte sie eine schwierige Zeit. Ein Klubwechsel braucht auch Zeit. Aber sie ist bereit. Ich hoffe, dass sie wie während der EURO ihre Bestleistung zeigen kann», schilderte Sundhage ihre Gedanken.

In Luzern gegen Kanada, dann ab nach Schottland

Die Schweiz wird das erste Spiel nach der Heim-EM am 24. Oktober zuhause in Luzern gegen Kanada bestreiten. Gegen die «Ahornblätter» gewann die Nati in 5 Versuchen (4 Niederlagen) noch nie. Vier Tage später misst sich die Sundhage-Equipe auswärts in Dunfermline mit Schottland. Letztmals haben die beiden Teams vor sieben Jahren gegeneinander gespielt. Damals ging es um die Qualifikation zur WM 2019, die Schweiz unterlag mit 1:2.

Am 4. November erfährt die Nati ihre Gruppengegner in der Qualifikation zur WM 2027 in Brasilien.

