Auflösung Rating SUI – NIR Wälti und Xhemaili schwingen obenaus – keine Ausreisser

Im WM-Qualifikations-Spiel in Lausanne gegen Nordirland holte die Frauen-Nati 3 Punkte ohne zu glänzen.

03.03.2026, 20:59

Die SRF-Userschaft hat dem Schweizer Frauen-Nationalteam für die Leistung im WM-Quali-Spiel im Durchschnitt eine genügende Bewertung erteilt. Mit Ausnahme von Géraldine Reuteler, Julia Stierli, Sydney Schertenleib und Alisha Lehmann, die knapp drunter blieben, erhielten alle Akteurinnen, welche im Rating berücksichtigt worden waren, im Minimum vier der sechs möglichen Sterne.

Insgesamt wurden 3062 Stimmen abgegeben. Am besten bewertet wurden Kapitänin Lia Wälti und Riola Xhemaili, die beim 2:0-Sieg gegen Nordirland für den «Dosenöffner» sorgte. Das Duo blieb knapp unter der 4,5-Sterne-Bewertung. Grosse Ausreisser gab es weder nach oben noch nach unten.

*Es wurden nur Spielerinnen berücksichtigt, die mindestens 15 Minuten Einsatzzeit hatten.

