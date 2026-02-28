Aurélie Csillag hat bei Liverpool schnell Fuss gefasst und befindet sich auch in der Nati im Aufwind.

Aurélie Csillag, die erst im letzten Sommer von Basel zu Freiburg gewechselt war, erfüllte sich im Januar ihren Traum und unterschrieb einen Vertrag bei Liverpool.

Im Vorfeld der WM-Qualifikationsspiele der Schweiz schwärmt sie von ihrer neuen Heimat: «Mein Ziel war schon immer, in England zu spielen. Es ist alles mega professionell, es gibt viele individuelle Trainings und Feedbacks.» Auch die neuen Teamkolleginnen hätten die Zürcherin super aufgenommen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die erste Tranche der WM-Qualifikation sehen Sie wie folgt live bei SRF: Dienstag, 3. März, 18:45 Uhr: Schweiz – Nordirland (SRF zwei)

Samstag, 7. März, 18:45 Uhr: Malta – Schweiz (SRF info)

Und die Stürmerin hat sogleich eingeschlagen. Kurz nach ihrer Ankunft feierten die «Reds» die ersten beiden Saisonsiege, auch Csillag netzte schon ein 1. Mal ein. Im Nationalteam kam die 23-Jährige zuletzt ebenfalls immer besser in Fahrt, nachdem sie vor der Heim-EM noch dem letzten Kaderschnitt zum Opfer gefallen war.

Im Herbst war sie mit einem Assist in Schottland erstmals an einem Nati-Treffer beteiligt, bevor sie gegen Wales ihr 1. Tor im Schweizer Dress erzielte. Angesprochen auf die WM-Kampagne sagt sie: «Es ist kein einfacher Weg, aber wir wollen die ersten beiden Spiele gewinnen, das ist ganz klar.»

