Zwischen dem 1. und 9. Oktober spielen die Schweizerinnen in den WM-Playoffs gegen Belgien um den Einzug in den Playoff-Final. Im anderen Halbfinal messen sich die Niederlande und Dänemark. Der Sieger der Playoffs wird dann an die WM in Frankreich (7. Juni - 7. Juli 2019) fahren können.

Gute Ausgangslage vergeben

Das Schweizer Team um Trainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte die direkte Qualifikation wegen einem 0:0 gegen Polen verpasst. Die 50-Jährige wird die Schweiz noch einmal betreuen, bevor sie ihren neuen Job als Nationaltrainerin in Deutschland antreten wird.

Die bereits für die WM qualifizierten europäischen Teams sind England, Deutschland, Norwegen, Italien, Schottland, Spanien, Schweden und Gastgeber Frankreich.