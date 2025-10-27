Am Dienstag trifft die Schweiz auswärts auf Schottland. Das Testspiel könnte Pia Sundhages letztes als Nationaltrainerin der Schweiz sein.

Legende: Wohin des Weges? Die Zukunft von Pia Sundhage ist nach wie vor ungewiss. KEYSTONE Philipp Schmidli

Acht Grad, Wind, eine Niederschlagswahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Bei garstigen Bedingungen könnte Trainerin Pia Sundhage im schottischen Dunfermline ihr letztes Spiel mit der Schweiz absolvieren.

Ihr Vertrag läuft Ende des Jahres aus, der Entscheid über ihren Verbleib könnte aber bereits vor Ende November, wenn der letzte Zusammenzug des Jahres stattfindet, fallen. Für die Schwedin geht es darum, ein letztes Mal Argumente für sich zu sammeln, nachdem sie mit dem 1:0-Sieg gegen Kanada am Freitag bereits vorlegte.

Historischer EM-Viertelfinal

Es ist eine Entwicklung, die noch vor wenigen Monaten niemand erwartet hatte. Denn als Sundhage Mitte Januar 2024 den Vertrag als Trainerin des Schweizer Nationalteams unterschrieb, war ihre Aufgabe klar: Sie sollte das Team auf die Heim-EM im Sommer 2025 vorbereiten.

«Wir sind überzeugt davon, dass ihre immense Erfahrung mit diversen grossen Nationen und Namen auch die Entwicklung in der Schweiz weiter vorantreiben wird», äusserte sich Marion Daube, Direktorin Frauenfussball des Schweizerischen Fussballverbandes damals. Zu dieser Erfahrung als Trainerin zählen zweimal Olympiagold mit den USA und die Auszeichnung zur Fifa-Welttrainerin.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Testspiel der Schweizer Nati gegen Schottland am Dienstag ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei. Anpfiff ist um 20:30 Uhr.

Mit der Qualifikation der Schweiz für den EM-Viertelfinal am Heim-Turnier erreichte Sundhage dann Historisches. Dieser Erfolg war wohl auch Ausschlag dafür, dass Sundhage und der Verband plötzlich anfingen mit dem Gedanken zu spielen, den Ende Jahr auslaufenden Vertrag doch zu verlängern. So sagte Daube nach dem Out gegen Spanien: «Es ist in alle Richtungen alles möglich und offen.»

Legende: Im Gespräch Pia Sundhage (l.) und Marion Daube. KEYSTONE/Philipp Schmidli

Sundhage hat eine Forderung

An der Kaderbekanntgabe für den aktuellen Zusammenzug äusserte sich dann erstmals Sundhage selbst: «Ich habe gesagt, dass ich gerne weitermache, sofern ich einen Vollzeit-Assistenten erhalte, um das Beste aus mir herauszuholen.»

Ob der Verband diese Forderungen erfüllen kann, ist noch nicht klar. Das Testspiel gegen Kanada am vergangenen Freitag könnte also Sundhages letztes Heimspiel gewesen sein. Darauf angesprochen wirkt die Trainerin wehmütig. «Ich bin sehr glücklich. Das Resultat ist perfekt.» Dann wird sie so deutlich wie nie zuvor: «Wenn man dieses Team anschaut, die jungen Spielerinnen, dann sieht man, dass es ein sehr gutes Team sein wird. Ich würde es lieben, hier weiterzumachen.»

«Wir fokussieren uns auf Fussball»

Und was ist mit den Spielerinnen? «Es ist kein Thema im Team. Wir fokussieren uns auf den Fussball und haben nichts mit diesem Entscheid zu tun», erklärte Verteidigerin Viola Calligaris. Captain Lia Wälti gab sich ähnlich diplomatisch: «Bei uns zählt das Hier und Jetzt. Wir bereiten uns auf jedes Spiel mit den Trainern vor, die wir haben. Alles andere können wir nicht beeinflussen, das ist der Entscheid des Verbands und von Pia.»

Ein Entscheid des Verbands und von Sundhage also. Nachdem die Meinung letzterer bereits öffentlich bekannt ist, fehlt nur noch eine Antwort des Verbands.

Frauen-Nati