Die neue Nati-Trainerin Pia Sundhage blickt positiv auf die ersten Tage mit dem Nationalteam und spricht bereits Taktik-Veränderungen an.

Vier Tage kennt Pia Sundhage ihr neues Team nun schon. Im Trainingslager von Marbella konnte sich die Schweizer Nationaltrainerin ein erstes Mal mit Ramona Bachmann, Lia Wälti und Co. bekannt machen. «Fantastisch» sei das gewesen, erzählt die Schwedin.

Ein paar Brocken Deutsch oder sogar Mundart konnte die 64-Jährige aber noch nicht aufschnappen – sie habe derzeit noch genug damit zu tun, sich alle Gesichter der Spielerinnen und des Staffs einzuprägen. «Auf dem Feld habe ich sie zwar sofort erkannt: Ah, das ist diese Spielerin, sie läuft genau so und so. Aber im Speisesaal, wenn alle ganz anders rumlaufen, ist das noch um einiges schwieriger», sagt Sundhage und lacht.

Wenn wir das häufiger und über 90 Minuten zeigen können, liefern wir bessere Leistungen ab.

Nach ihrer Gesangseinlage zum Start führte die Trainerin in Spanien mit allen Akteurinnen Einzelgespräche, will sich über ihre Einstellungen, Stärken und Schwächen schlau machen. Überhaupt ist dieser erste Zusammenzug geprägt von vielen Meetings. Zum einen eben zum Kennenlernen; zum anderen auch, um die Taktik zu besprechen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die beiden Testspiele des Schweizer Nationalteams gegen Polen sehen Sie am Freitag und am Dienstag jeweils ab 16:50 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.

Die Schwedin liess sich bereits ein wenig in ihre Karten blicken. Sie wolle zwar am 4-3-3 festhalten, aber «die Spielerinnen müssen auf andere taktische Veränderungen vorbereitet sein». Aufgrund ihrer Ausführungen ist es wahrscheinlich, dass die Nati neu höher stehen und ein aktiveres Pressing betreiben will.

Zeit bleibt nicht viel bis zum ersten Spiel, bereits am Freitag steigt der Test gegen Polen. Doch die Schwedin ist zufrieden mit den intensiven Start-Tagen in Marbella. «Zum Beispiel heute», erzählt sie am Donnerstag, «habe ich im Training einige starke Aktionen und Kombinationen gesehen. Wenn wir das häufiger und über 90 Minuten zeigen können, liefern wir bessere Leistungen ab.» Gegen Polen soll das ein erstes Mal klappen.

