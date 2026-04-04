Die Stürmerin und die Torhüterin fehlen Trainer Rafel Navarro in den Türkei-Spielen.

Legende: Fällt verletzt aus Alisha Lehmann. Keystone/Rene Rossignaud

Das Schweizer Frauen-Nationalteam muss übernächste Woche in den zwei wegweisenden WM-Qualifikationsspielen gegen die Türkei ohne Alisha Lehmann und Irina Fuchs auskommen. Die Stürmerin von Leicester City und die Torhüterin des 1. FC Köln fallen mit Muskelverletzungen aus.

Egli und Böhi rücken nach

Als Ersatz hat Nationaltrainer Rafel Navarro Leela Egli vom SC Freiburg und Nadine Böhi von Union Berlin für das Heimspiel am 14. April in Zürich und die Auswärtspartie vier Tage später im türkischen Sinop nachnominiert.

Gegen die nach zwei Partien in der Qualifikation für die WM 2027 ebenfalls noch makellosen Türkinnen geht es für die Schweizerinnen um den Gruppensieg.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Sie können die beiden Partien der Schweiz gegen die Türkei live auf SRF zwei und im Livestream in der Sport App mitverfolgen: Dienstag, 14. April, 19 Uhr: Schweiz – Türkei im Letzigrund

Schweiz – Türkei im Letzigrund Samstag, 18. April, 18 Uhr: Türkei – Schweiz in Sinop.

WM-Quali