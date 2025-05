Legende: Fällt lange aus Lara Marti. SFV

Lara Marti hat sich diese Woche im Training einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Die Verteidigerin von RB Leipzig fällt somit länger aus und verpasst die kommenden Spiele in der Nations League gegen Frankreich (30. Mai in Nancy) und Norwegen (3. Juni in Sion) sowie die EM in der Schweiz. An ihrer Stelle wird Laia Ballesté (Espanyol Barcelona) am Montag in Saillon ins Camp einrücken.

Auch Sow und Ivelj nachnominiert

Des Weiteren nominiert Nationaltrainerin Pia Sundhage mit Coumba Sow (FC Basel) und Noemi Ivelj (GC) zwei weitere Spielerinnen in den Kader nach. Somit bestreitet ein 25-köpfiges Kader das letzte Camp der Gruppenphase der Nations League.

Der Startschuss zur Heim-EURO erfolgt am 2. Juli. Gegner wird zum Auftakt in Basel Norwegen sein, das man aus der noch laufenden Nations-League-Kampagne bereits bestens kennt. Danach folgen die Gruppenspiele gegen Island (in Bern) und Finnland (in Genf). Die K.o.-Phase beginnt mit den Viertelfinals am 16. Juli und endet mit dem Endspiel am 27. Juli.

