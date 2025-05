Legende: Gibt die Richtung vor Pia Sundhage. Keystone/Salvatore di Nolfi

Die letzten beiden Nations-League-Spiele gegen Frankreich und Norwegen stellen für die Nati nicht nur wegweisende Partien für den Verbleib in der Liga A dar. Es ist für die Spielerinnen auch eine letzte Chance, sich im Nati-Dress für einen Kaderplatz an der Women's EURO aufzudrängen.

Nur 3 Tage nach dem Spiel gegen Norwegen wird nämlich das erweiterte Kader für die EM-Vorbereitung bekanntgegeben. Mit diesem startet Pia Sundhage anschliessend in Magglingen in die 1. Vorbereitungswoche. Während zwei Wochen trainiert das Team oberhalb des Bielersees und später in Nottwil, ehe am 23. Juni in Zürich das definitive Kader publik wird.

Der EM-Fahrplan Box aufklappen Box zuklappen 30. Mai: Nations-League-Spiel Frankreich – Schweiz in Nancy

3. Juni: Nations-League-Spiel Schweiz – Norwegen in Sitten

9. Juni: Start 1. EM-Vorbereitungswoche in Magglingen

16. Juni: Start 2. EM-Vorbereitungswoche in Nottwil

23. Juni: Kaderbekanntgabe Women's EURO 2025

26. Juni: Länderspiel Schweiz – Tschechien in Winterthur

2. Juli: Women's EURO 2025, Schweiz – Norwegen in Basel

6. Juli: Women's EURO 2025, Schweiz – Island in Bern

10. Juli: Women's EURO 2025, Finnland – Schweiz in Genf

EM-Start am 2. Juli

Vor dem Beginn der Women's EURO wird die Schweiz auf der Winterthurer Schützenwiese ein letztes Testspiel gegen Tschechien absolvieren. Am 2. Juli erfolgt für die Nati der Startschuss zur Europameisterschaft. Gegner wird zum Auftakt in Basel Norwegen sein, das man aus der noch laufenden Nations-League-Kampagne bereits bestens kennt.

Danach folgen die Gruppenspiele gegen Island (in Bern) und Finnland (in Genf). Die K.o.-Phase beginnt mit den Viertelfinals am 16. Juli und endet mit dem Endspiel am 27. Juli.

Frauen-Nationalteam