Nun ist klar, wo die ersten beiden Heimspiele der Frauen-Nati in der WM-Quali stattfinden.

Legende: Hier empfängt man Nordirland Das Stade de la Tuilière in Lausanne. KEYSTONE/Martial Trezzini

In der Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien trifft das Schweizer Frauen-Nationalteam in der ersten Phase auf Nordirland, die Türkei und Malta. Die ersten beiden Heimspiele finden im kommenden Frühling in Lausanne und Zürich statt.

Im Stade de la Tuilière empfängt das Team von Nationalcoach Rafel Navarro am Dienstag, 3. März, Nordirland. Am Dienstag, 14. April, trifft man im Letzigrund auf die Türkei. Dazwischen sind die Schweizer Frauen am Samstag, 7. März, auf Malta zu Gast.

Steiniger Weg an die WM

Wenn die Schweiz in der Vierergruppe einen der ersten drei Plätze belegt, erreicht sie die Playoffs, in denen in zwei Runden mit Hin- und Rückspielen die weiteren europäischen WM-Startplätze vergeben werden. Gewinnt sie ihre Gruppe, geht sie zumindest in der 1. Playoff-Runde einem Team aus der Liga A aus dem Weg.