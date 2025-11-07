Im ersten Zusammenzug unter Trainer Rafel Navarro geht es für die Schweiz nach Spanien – und sicher gegen Belgien.

Legende: Dürfen zum Jahresabschluss bei wärmeren Temperaturen ran Lia Wälti (vorne) und Viola Calligaris in Luzern beim Test gegen Kanada. Freshfocus/Toto Marti

Wie in vergangenen Jahren trifft sich das Frauen-Nationalteam für das letzte Camp des Jahres in Spanien. Dies gab der SFV am Freitag bekannt. In Jerez im Süden des Landes absolviert die Schweiz zwischen dem 24. November und dem 2. Dezember die ersten Länderspiele unter dem neuen Trainer Rafel Navarro.

Erster Gegner ist Belgien (28.11.). Auf die Weltnummer 20 trafen die Schweizerinnen zuletzt im Rahmen der Qualifikation für die EM 2022. In Thun siegte die Schweiz 2:1, im Rückspiel setzte es ein 0:4 ab.

Im November-Zusammenzug wird es noch ein weiteres Länderspiel geben. «Zeit und Gegner werden in der kommenden Woche bekannt gegeben», schreibt der SFV dazu. Sein erstes Aufgebot wird Navarro am 19. November verkünden.

WM-Quali-Auftakt gegen Nordirland

Weiter legte die Uefa den Spielplan für die WM-Qualifikation fest. Die Schweiz misst sich Anfang März erst zu Hause gegen Nordirland (3.3.) und dann auswärts mit Malta (7.3.). Im April folgen die beiden Duelle gegen die Türkei.