Normalerweise gehören die letzten Stunden vor einem Nati-Spiel dem Team. Interviews sind dann kaum möglich. Luana Bühler hat für SRF Sport am Montag eine Ausnahme gemacht.

Live-Hinweis Das Spiel der Schweizer Frauen-Nati gegen Belgien können Sie am Dienstag ab 18:40 Uhr auf SRF zwei mitverfolgen.

Während sie im Insta-live plauderte, waren ihre Teamkolleginnen bei den Physiotherapeuten oder vertrieben sich die Zeit mit Spielen. Ganz hoch im Kurs steht bei der Frauen-Nati aktuell «Brändi Dog». «Da gibt es ganz heisse Duelle», verriet Bühler, die sich Wettkämpfe schon aus dem Elternhaus gewohnt war. Gleich 5 Geschwister hat Bühler; bis auf eine Schwester spielen alle Fussball.

Auch Verletzungen stoppten sie nicht

So verwundert es nicht, dass der Weg der 24-Jährigen bis nach Hoffenheim und in die Nati führte, auch wenn sie immer wieder von schweren Verletzungen geplagt wurde. Beim Saisonauftakt der Bundesliga gegen Turbine Potsdam feierte Bühler erst gerade ihr Comeback nach längerer Absenz. «Ich bin selber erstaunt, wie schnell ich wieder zurückgefunden habe», erklärte sie.

Auch in der Nati wird sie wieder gefordert sein. Nach dem Punktverlust in Kroatien am letzten Freitag (1:1) ist gegen Belgien ein Sieg Pflicht, will die Schweiz den 1. Platz in der Gruppe H noch erreichen. Wegen der Verletzungen ihrer Verteidiger-Kolleginnen Rahel Kiwic und Viola Calligaris lastet noch mehr Verantwortung auf ihren Schultern. Doch positiven Druck, so Bühler, mache ihr nichts aus – ein gutes Omen für das schwere Spiel am Dienstag.