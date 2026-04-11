AS-Roma-Angreiferin Alayah Pilgrim steht für die beiden WM-Quali-Spiele gegen die Türkei kommende Woche nicht zur Verfügung.

Legende: Alayah Pilgrim Muss der Schweizer Auswahl kurzfristig unfreiwillig den Rücken zukehren. freshfocus/Blick/Toto Marti

Alayah Pilgrim kann weiter nicht in die WM-Qualifikation eingreifen. Nachdem sie den 1. Zusammenzug Anfang März aufgrund eines Knorpelschadens im Knie verpasst hatte, plagen die 22-Jährige nun Muskelbeschwerden. Aus diesem Grund musste die Offensivkraft der AS Roma das Camp des A-Nationalteams verlassen. Als Vorsichtsmassnahme kehrte sie zu ihrem Klub zurück.

Erst am Mittwoch war Pilgrim zusammen mit ihren Kolleginnen in Zürich eingerückt und absolvierte neben dem Letzigrund ein öffentliches Training.

Piubel zurück im Nati-Kreis

Pilgrims Pech spielt Seraina Piubel in die Karten. Die Söldnerin von West Ham United durfte nachrücken und stieg schon am Samstag nebst dem bestehenden 22-köpfigen Kader ins Training ein.

Live-Hinweise Box aufklappen Box zuklappen Die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen die Türkei können Sie live bei SRF mitverfolgen: Schweiz - Türkei (14.04., 19 Uhr auf SRF zwei)

Türkei - Schweiz (18.04., 18 Uhr auf SRF zwei)

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