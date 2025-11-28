Dreimal wurde sie an ihrer Heim-EM zur «Spielerin des Spiels» gewählt, gemeinsam mit der Nati begeisterte sie in der Schweiz Millionen von Fans. Und nun steht Géraldine Reuteler wohl schon bald vor ihrem nächsten Karriereschritt.

Seit acht Jahren spielt die Offensivfrau in Frankfurt, im Sommer läuft ihr Kontrakt aus. Und wohin geht's dann? «England würde mich am meisten reizen. Die Liga ist eine der attraktivsten, und ich würde mich am ehesten dort sehen», sagte sie im SRF-Interview.

Doch allzu viele Gedanken mache sie sich darüber noch nicht. Derzeit weilt Reuteler mit der Nati in Jerez (Spanien) und bestreitet dort Testspiele gegen Belgien und Wales. Es sind die ersten unter der Leitung des neuen Trainers Rafel Navarro, den Reuteler bisher sehr positiv wahrnehme. «Wir hatten gute erste Trainings, das hat sehr viel Spass gemacht. Zudem spielt er viel mit dem Ball, will Situationen eher spielerisch lösen. Das gefällt mir.»

Leere nach Heim-EM

Angesprochen auf die Heim-EM kommen bei der 26-Jährigen gute Erinnerungen hoch. «Das war für uns alle ein Riesen-Highlight und bestimmt der Höhepunkt meiner Karriere.» Die Wochen danach seien aber eher schwierig gewesen. «Es fühlte sich leer an. Wir waren alle zwei Monate zusammen, hatten eine tolle EM. Und dann war es vorbei», beschrieb Reuteler die Zeit.

Um diese Leere zu überstehen, habe sie viel Zeit mit ihrer Familie und Freunden verbracht. «Es war spannend zu sehen, wie sie die EM als Fans wahrgenommen haben und wie wir die Schweiz bewegt haben.» Diese Begeisterung im Volk ging sogar so weit, dass Eltern ihre neugeborenen Töchter Géraldine benannt haben. Solche Aktionen berühren Reuteler sehr. «Ich fühle mich geehrt.»

Titel als Abschiedsgeschenk?

Mit Frankfurt ist die Nidwaldnerin nach anfänglichen Schwierigkeiten gut unterwegs. In der Liga liegt man auf Rang vier, im neugeschaffenen Europa Cup sowie im Pokal stehen die Eintracht-Frauen im Viertelfinal. «Es wäre ein Traum hier nach acht Jahren einen Titel zu gewinnen», so die Mittelfeldspielerin. Und es wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit das Abschiedsgeschenk für Reuteler in Frankfurt.