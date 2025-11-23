Alayah Pilgrim fällt für die letzten beiden Länderspiele des Jahres aus. Leela Egli wurde nachnominiert.

Legende: Fehlt der Nati gegen Belgien und Wales Alayah Pilgrim. Keystone/AP/LaPresse/ALFREDO FALCONE

Alayah Pilgrim hat sich am Sonntag im Spiel gegen Como die Nase gebrochen. Die Stürmerin der AS Roma wurde beim 1:0-Sieg in der 71. Minute ausgewechselt.

Die 22-Jährige wird am Montag deshalb nicht ins Camp des Nationalteams eindrücken. Dies teilte der SFV mit. An ihrer Stelle hat der neue Nationaltrainer Rafel Navarro Leela Egli nachnominiert.

Im Oktober noch Torschützin

Beim letzten Zusammenzug der Nati im Oktober hatte Pilgrim im Testspiel gegen Kanada den einzigen Treffer der Partie erzielt. Danach reiste sie wegen Fussproblemen vorzeitig ab.

Beim letzten Zusammenzug des Jahres – dem ersten unter Navarro – trifft die Schweiz im Rahmen zweier Testspiele in Spanien am 28. November auf Belgien und vier Tage später auf Wales.