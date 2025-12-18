«Emotional, überwältigend und herausfordernd»: So beschreibt Lia Wälti den unvergesslichen Sommer 2025 mit der märchenhaften Heim-EURO. Es war also nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Die 32-Jährige hatte nicht nur mit Knieproblemen zu kämpfen, sondern auch mit einem Abszess.

Diese offene Wunde im Gesässbereich, unter der sie auch heute noch leidet, schränkt die Bernerin in ihrem Leben ein: «Bei der Wahl, was ich anziehe und wie ich mich in meinem eigenen Körper fühle», so Wälti. «Ich fühle mich schneller dreckig als früher.» Weil immer wieder Flüssigkeit austritt, trägt Wälti Einlagen.

Nicht nur körperlich macht ihr die etwa eine Handfläche grosse Wunde zu schaffen, auch mental stellt sie die Juve-Spielerin immer wieder auf die Probe – vor allem während der Frauen-EM in der Schweiz, dem bisherigen Karriere-Highlight für Wälti. «Ich habe damals versucht, es zu verdrängen. Das war meine Strategie.»

«Daran glauben, dass es gut kommt»

Der Plan ging auf. In allen vier EM-Spielen erbrachte Captain Wälti eine herausragende Leistung. Sie hatte riesigen Anteil am ersten Viertelfinal-Einzug der Schweiz an einer EURO. Das Geheimnis ihres Erfolgs: «Daran glauben, dass es gut kommt. Und ich hatte Topärzte um mich herum, die mich unterstützten.»

Der Abszess ist weiterhin Teil ihres Lebens. Doch Wälti lässt sich dadurch nicht von ihren Träumen abhalten. «Ich habe nun halt diese Einschränkung und muss damit spielen.»