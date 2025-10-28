Wenig überraschend führen die beiden Nati-Teenager auch das Nati-Rating nach dem Spiel Schottland – Schweiz an.

Legende: Stand gegen Schottland mehrfach im Fokus Sydney Schertenleib. Keystone/ANDREAS BECKER

Nach ihren Glanzleistungen beim 4:3-Erfolg gegen Schottland wurden Sydney Schertenleib und Iman Beney nicht nur in den höchsten Tönen gelobt. Die beiden standen auch in der Gunst der SRF-User ganz oben. Als einzige Schweizerinnen erhielt das Duo mehr als 4 von 5 möglichen Sternen.

Am anderen Ende der Skala sind Julia Stierli und Aurélie Csillag zu finden. Das Rating zeugt auch von einer geschlossenen Schweizer Teamleistung. Weniger als 3 Sterne erhielt niemand.

Hinweis: Es konnten nur Spielerinnen bewertet werden, die während mindestens 15 Minuten zum Einsatz gekommen sind.